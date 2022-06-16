Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу Даниила Медведева над белорусом Ильей Ивашко во втором круге турнира ATP 500 в Галле (7:6 (7:4), 6:3).

«У них была равная игра, Медведев хорошо отыгрывал свои мячи. Даниил не был бы первым в мире, если бы на исход матча влиял проигрыш первого сета. Они привыкли играть каждую неделю и результат первого сета на таком уровне не может быть переломным. Сегодня он хорошо и уверенно сыграл, естественно, были и некоторые нюансы, которые Даниил имеет в своей игре, но на мой взгляд, он показал хорошую игру. Но опять-таки, легких соперников не бывает. Тем более, если этот соперник Ивашко. Они давно знакомы, хорошо общаются, каждый знает особенности игры другого», — сказал Селиваненко «СЭ».

В четвертьфинале турнира Медведев сыграет с победителем матча Таллон Грикспур (Нидерланды) — Роберто Баутиста Агут (Испания).