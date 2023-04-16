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Селиваненко — о победе Рублева: «Было все, за что любят теннис: драма, красивые розыгрыши, переполненные трибуны»

В ФТР отреагировали на победу Рублева над Руне в финале турнира в Монте-Карло
Дарья Алексеева
Корреспондент
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Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу Андрея Рублева над датчанином Хольгером Руне в финале турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) — 5:7, 6:2, 7:5.

«Андрей вырвал победу в драматичном матче, выиграв впервые в своей карьере турнир такой категории. Поэтому я думаю, что игра доставила всем удовольствие. В ней было все, за что любят теннис: драма, красивые розыгрыши, переполненные трибуны. Андрей этой победой открыл для себя новую страницу побед на турнирах в такой категории. Он боролся до конца, смог перевернуть игру, когда у Хольгера было достаточно большое преимущество. Надо просто верить в себя и играть до последнего мяча», — сказал Селиваненко «СЭ».

Рублев одержал первую победу на турнире ATP-1000. Ранее он выходил в финал Монте-Карло-2021 и Цинциннати-2021.

Андрей Рублев
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