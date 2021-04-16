Вице-президент Федерации тенниса России не считает сенсацией победу Рублева над Надалем

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал победу российского теннисиста Андрея Рублева над испанцем Рафаэлем Надалем (6:2, 4:6, 6:2) в четвертьфинале турнира в Монте-Карло.

«Я бы не назвал победу Андрея над Надалем какой-то сверхсенсацией. Он мог закрыть Надаля и в двух сетах, но не получилось. Как мне кажется, что победа Андрея закономерна, но то, что она одержана в Монте-Карло, на любимых кортах Надаля, это придает ей особую значимость.

Шансы Андрея на выход в финал, победу в Монте-Карло? Чем больше все говорят о шансах, тем опаснее будет игра", — цитирует Селиваненко Metaratings.

Рублев впервые победил Надаля на грунте и стал лишь пятым теннисистом, выигравшим у него в Монте-Карло. В полуфинале турнира россиянин сыграет с норвежцем Каспером Руудом.