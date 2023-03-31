Селиваненко: «Матчи между Медведевым и Хачановым всегда носят принципиальный характер»

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от матча между Даниилом Медведевым и Кареном Хачановым в 1/2 финала турнира в Майами.

«Матчи между Даниилом и Кареном всегда носят принципиальный характер. Они знают друг друга еще со времен юниорского тенниса. Все фавориты в этом матче условны. Я думаю, что это будет принципиально интересный матч», — сказал Селиваненко «СЭ».

Медведев и Хачанов в последний раз играли между собой 6 января в четвертьфинале турнира АТР-250 в Аделаиде. Тогда сильнее оказался Медведев — 6:3; 6:3.

Полуфинал турнира в Майами пройдет пятницу, 31 марта. Начало запланировано на 20.00 мск.