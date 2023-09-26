Веснина: «Выход в финал турнира в Чжухае является очень важным событием для Хачанова»

Олимпийская чемпионка Елена Веснина поделилась мнением о выходе россиянина Карена Хачанова в финал турнира в китайском Чжухае.

«Безусловно, выход в финал является очень важным событием для Хачанова. Восстановление от такой травмы, которая была у него, как правило, занимает достаточно длительное время. Стоит отметить, как быстро Карен сумел оправиться и найти свою игру. Все это должно лишний раз придать ему уверенности перед поединком с Нисиокой.

Полагаю, что Хачанова можно считать фаворитом, но говорить об этом стоит достаточно сдержанно. Японец — весьма непростой соперник, и тут все будет зависеть от состояния здоровья нашего теннисиста», — приводит слова Весниной RT.

Хачанов победил американца Себастьяна Корду — 7:5, 6:4. На счету россиянина 4 эйса, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 9.

В финале соперником Хачанова станет японец Йосихито Нисиока.