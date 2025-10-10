Веснина верит в победу Медведева на турнире в Шанхае: «Есть все шансы»

Олимпийская чемпионка Елена Веснина в разговоре с «СЭ» поделилась ожиданиями от полуфинала турнира в Шанхае между Даниилом Медведевым и Артуром Риндеркнехом.

«В полуфинале все будет зависеть от Даниила. Сложный соперник впереди, который играет в лучший теннис в своей жизни. У него очень мощный, атлетичный теннис. Мощная первая подача, он играет от себя и много очков выигрывает за счет активных ударов. Главное, чтобы у Даниила хватило сил догонять все мячи, ставить стенку, как он умеет, и держать темп. Думаю, у Даниила есть все шансы выйти в финал и выиграть титул. Мне кажется, он совершает подвиг в каждом матче, потому что условия в Шанхае нечеловеческие. Очень сложно играть при такой влажности и жаре. Но Даня умеет всех удивлять», — сказала Веснина «СЭ».

За выход в финал «мастерса» Медведев поборется с Артуром Риндеркнехом из Франции. Во втором полуфинале сыграют серб Новак Джокович и монегаск Валентин Вашеро.