Веснина — о полуфинале Медведева: «Будет символично обыграть Тина, с которого у Дани начался спад»

Олимпийская чемпионка Елена Веснина в разговоре с «СЭ» поделилась ожиданиями от полуфинальной встречи Даниила Медведева с американским теннисистом Лернером Тином на турнире в Пекине.

«Лернер Тин не является именитым соперником. Это молодой перспективный американец, который уже обыгрывал Даню. Он нанес первый звоночек по поводу состояния Медведева, победив его в пятисетовом противостоянии на Australian Open. Соперник непростой, Тин — техничный теннисист, левша, играющий довольно стабильно на задней линии. Если Медведев сыграет в свой теннис, то он, конечно, должен пройти в финал. Будет символично обыграть Тина, с которого начался спад у Медведева. Я бы вообще замахнулась на победу в турнире, давно не было титулов. В любом случае на этом турнире Даня от матча к матчу прибавляет», — сказала Веснина «СЭ».

Медведев сыграет с Тином в полуфинале турнира в Пекине во вторник, 30 сентября. Начало — в 12.00 мск.