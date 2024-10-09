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9 октября, 11:20

Веснина объяснила, за счет чего Медведев обыграл Циципаса: «Оказывал сильнейшее давление, вынуждал ошибаться»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка Елена Веснина прокомментировала «СЭ» победу Даниила Медведева над Стефаноcом Циципасом в матче 1/8 финала турнира в Шанхае 7:6 (7:3), 6:3.

«У Дани прекрасно работала первая подача, и это стало одним из ключевых моментов, почему он смог победить. Он оказывал сильнейшее давление на соперника, действовал очень стремительно и вынуждал Стефаноса ошибаться, очень здорово двигал его по корту. В целом очень хорошая, трудовая победа Дани», — сказала Веснина «СЭ».

Встреча продолжалась 1 час 50 минут. На счету 28-летнего россиянина 10 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 11.

В четвертьфинале Медведев встретится с первой ракеткой мира Янником Синнером.

Денис Сафронов

Даниил Медведев
Елена Веснина
Стефанос Циципас
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