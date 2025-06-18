Теннис
18 июня, 15:35

Веснина — о Медведеве в Галле: «Кажется, что должен пройти до финала, но надо учитывать, какой сезон был у Дани»

Дарик Агаларов

Олимпийская чемпионка Елена Веснина в разговоре с «СЭ» оценила шансы Даниила Медведева на победу на турнире ATP в Галле.

«Кажется, что должен пройти до финала, но надо учитывать, какой сезон был у Дани. Для него сейчас каждая победа имеет большой вес, поэтому я бы не загадывала. У него в соперниках Кантен Алис — очень непростой француз. А дальше, возможно, Циципас — принципиальный соперник для Дани. Сейчас самое главное — поймать свою игру и понять, как действовать. Все-таки это первый турнир в сезоне для Дани на травяных кортах. Нужно почувствовать уверенность и набрать форму к Уимблдону», — сказала Веснина «СЭ».

Медведев сыграет с французом Кантеном Алисом во втором круге турнира ATP в Галле (Германия) 18 июня. Начало — не ранее 16.20 по московскому времени.

Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Алькарас vs Синнер, Медведев, Рублев и другие
Хачанов поднялся на одну позицию в мировом рейтинге
Новак Джокович первым в истории получил награду Globe Sports Award
Рублев одержал победу над Коболли на выставочном турнире в Шэньчжэне
Рублев победил Вашеро в матче выставочного турнира в Шэньчжэне
Роддик: «Я очень хочу, чтобы Рублев наконец вышел в полуфинал «Большого шлема»
Роддик уверен, что Медведев вернется в топ-10 мирового рейтинга в 2026 году
