Веснина — о Медведеве в Галле: «Кажется, что должен пройти до финала, но надо учитывать, какой сезон был у Дани»

Олимпийская чемпионка Елена Веснина в разговоре с «СЭ» оценила шансы Даниила Медведева на победу на турнире ATP в Галле.

«Кажется, что должен пройти до финала, но надо учитывать, какой сезон был у Дани. Для него сейчас каждая победа имеет большой вес, поэтому я бы не загадывала. У него в соперниках Кантен Алис — очень непростой француз. А дальше, возможно, Циципас — принципиальный соперник для Дани. Сейчас самое главное — поймать свою игру и понять, как действовать. Все-таки это первый турнир в сезоне для Дани на травяных кортах. Нужно почувствовать уверенность и набрать форму к Уимблдону», — сказала Веснина «СЭ».

Медведев сыграет с французом Кантеном Алисом во втором круге турнира ATP в Галле (Германия) 18 июня. Начало — не ранее 16.20 по московскому времени.