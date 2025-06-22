Веснина — о победе Бублика над Медведевым: «После Синнера его уже никто не смог бы остановить»

Олимпийская чемпионка Елена Веснина в разговоре с «СЭ» поделилась впечатлениями от победы Александра Бублика над Даниилом Медведевым (6:3, 7:6 (7:4)) в финале турнира в Галле.

«Александр провел просто феноменальный турнир, травяное покрытие ему очень подходит, — сказала Веснина «СЭ». — Говоря о финале, он получился крайне интересным и напряженным, ведь и Саша, и Даня давно не выходили в финал и не брали трофеи. Поэтому обоим было психологически сложно. По итогу, Саша оказался чуть точнее и удачливее, и когда Даниил мог сравнять во втором сете, он рискнул и заслуженно одержал победу. Вообще, мне кажется, Александр получил такой мощной заряд после Синнера, что его уже никто не смог бы остановить».

Также олимпийская чемпионка отметила выступление Медведева на турнира в Галле.

«Жаль, конечно, что Медведеву не удалось одержать столь желанную победу, но за него все равно можно порадоваться. Он отлично отыграл первый турнир на траве, на котором вышел в финал впервые за 15 месяцев, по пути обыграв Зверева. Дане все никак не удавалось распечатать победу в полуфиналах, но в этот раз ему это удалось», — добавила Веснина.

Для 28-летнего Бублика это пятый титул на турнирах ATP в карьере. Ранее теннисисты шесть раз встречались друг с другом в АТР-туре, во всех матчах побеждал Медведев.

(Денис Сафронов)