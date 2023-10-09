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Сегодня, 15:26

Веснина: «Каждая победа для Рублева крайне важна. У него непростой период в карьере»

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Олимпийская чемпионка Елена Веснина прокомментировала «СЭ» победу Андрея Рублева над Адрианом Маннарино (6:3, 6:0) в третьем круге турнира ATP в Шанхае.

«Маннарино только недавно выиграл титул в Астане, поэтому он находился на подъеме. Для Андрея это очень важная победа. У него сейчас достаточно непростой период в карьере и накопилась усталость за последние сезоны. Каждая игра, каждая победа для него крайне важны.
Сейчас его ожидает серьезный соперник — американец Томми Пол, который проводит один из своих лучших сезонов в карьере. Для Андрея это будет непростой матч, но ему по силам пройти дальше и хорошо выступить в данном турнире», — сказала Веснина корреспонденту Денису Сафронову.

Матч 1/8 финала турнира в Шанхае между Андреем Рублевым и Томми Полом пройдет 11 октября.

Теннис
Андрей Рублев
Елена Веснина
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Рублев прошел в 1/8 финала турнира в Шанхае, обыграв Маннарино в третьем круге
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