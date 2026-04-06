Веснина о победе Рублева над Боржешем: «Смутил нас вторым сетом, но взял себя в руки и снес португальца с корта»

Олимпийская чемпионка Елена Веснина прокомментировала «СЭ» победу российского теннисиста Андрея Рублева над португальцем Нуну Боржешем (6:4, 1:6, 6:1) в первом круге турнира ATP в Монте-Карло.

«Андрей здорово провел свою встречу. Смутил нас вторым сетом, но потом быстро взял себя в руки и снес португальца с корта. Немного испугалась, что Андрей жаловался на травму спины. Все-таки это неприятно, и важно быть в хорошей форме. Особенно на грунте, где затяжные розыгрыши», — сказала Веснина «СЭ».

Соперником Андрея Рублева во втором круге турнира ATP 1000 в Монте-Карло стал бельгиец Зизу Бергс, который победил француза Адриана Маннарино со счетом 6:4, 6:3.