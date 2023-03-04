Веснина: «Сейчас не вижу никого, кто мог бы остановить Медведева»

Трехкратная чемпионка турниров «Большого шлема» в парном разряде Елена Веснина прокомментировала победу Даниила Медведева над Андреем Рублевым (6:2, 6:2) в финале турнира ATP в Дубае (ОАЭ).

«Сейчас не вижу никого, кто может остановить Даниила. Даниил настолько набрал хороший ход и потрясающую форму... Он себя чувствует настолько уверенно, а подача — это просто песня. Залог такой уверенности — это первая подача Даниила.

На своей подаче у него почти не происходит борьбы, потому что он достаточно уверенно ее берет. Джокович и Рублев очень хороши на приеме, но они ничего не смогли противопоставить Даниилу на подаче. Он набрал форму и не собирается ее сбавлять. Для всех переживающих, что Даня выбыл из десятки, — он уже в топ-5 вернулся», — приводит «Чемпионат» слова Весниной.

Медведев выиграл третий турнир за три недели: до этого он побеждал на соревнованиях в Роттердаме (Нидерланды) и Дохе (Катар).