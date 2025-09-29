Веснина — о победе Медведева над Зверевым: «Заслуженный и очень нужный выход в полуфинал»

Олимпийская чемпионка Елена Веснина прокомментировала «СЭ» победу Даниила Медведева над 3-й ракеткой мира Александром Зверевым в четвертьфинальном матче на турнире в Пекине.

«Даня потихоньку начинает находить свою игру. Победа над игроком из первой десятки — это всегда ценно. В нынешнем состоянии эта победа на вес золота. Медведев провел классный матч, ровный, чисто играл. Заслуженный и очень нужный выход в полуфинал!» — сказала Веснина «СЭ».

В полуфинале турнира в Пекине Медведев поборется с американцем Лернером Тином.