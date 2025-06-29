Весна Долонц: «Джокович для сербов — бог и икона. Он — все»

Бывшая российско-сербская теннисистка Весна Долонц, добиравшаяся до 84-й строчки рейтинга WTA , рассказала «СЭ», почему Новака Джоковича не всегда воспринимают позитивно.

— Вы сказали, что в Сербии очень пристальное внимание к спорту, и вас узнавали на улицах. А Джокович тогда для сербов — бог?

— Да. Бог, икона. Он — все.

— Новак часто говорит, что если бы он был не сербом, то его величие было бы другим и его воспринимали бы, как Надаля или Федерера. Согласны с этим?

— Не совсем. Мне кажется, что его воспринимают не так позитивно, не потому что он серб, а из-за тех вещей, которые за ним закрепились. В самом начале его карьеры первым неприятным осадком было то, что многие спортсмены жаловались на его симуляции — вечно что-то болит, травмы и так далее. Помните, как много было гневных интервью его соперников? У людей сложилось неправильное впечатление. Затем эти вещи ушли. Возможно, поработал над своим поведением. Но Новак все время идет немного против системы. Допускает политические высказывания в интервью. Например, говорил про бомбежку Белграда и что никогда этого не простит. Или как после матча на камере написал комментарий про Косово. Затем создал свою лигу, опять пойдя против системы. Плюс история с вакцинацией. Или когда во время пандемии коронавируса он организовал турнир и пригласил игроков, которые заразились. Вот это все вместе играет роль. Из-за этого у него периодически и возникают ощущения, что его меньше любят, чем Надаля и Федерера.

— Если бы он был швейцарцем, то это вряд ли что-то изменило бы?

— Мне кажется, да. Например, Ника Кирьоса многие не любят за его высказывания. Его не особо спасает тот факт, что он австралиец.

— Часто, когда выбирают величайшего, то рассматривают Федерера или Надаля...