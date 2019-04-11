Веселы вышел в третий круг турнира в Маракеше

Чешский теннисист Иржи Веселы вышел в третий круг турнира в марокканском Марракеше.
В матче второго раунда он победил аргентинца Хуана Игнасио Лондеро – 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 40 минут.
В четвертьфинале Веселы сыграет с победителем пары Филипп Кольшрайбер – Пабло Андухар.
Марракеш (Марокко)
Турнир ATP Grand Prix Hassan II
Призовой фонд 524 340 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Иржи Веселы (Чехия) – Хуан Игнасио Лондеро (Аргентина) – 6:3, 6:4
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