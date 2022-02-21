Веселы победил Чилича и вышел во второй круг турнира в Дубае
Чешский теннисист Иржи Веселы в первом круге турнира ATP 500 в Дубае обыграл Марина Чилича из Хорватии.
Матч длился 1 час 54 минуты и завершился со счетом 6:4, 7:6 (7:3). Веселы сделал семь эйсов и две двойные ошибки. Чили сделал 17 эйсов и три двойные ошибки.
Во втором круге чех сыграет с победителем пары Артур Риндеркнех (Франция) — Роберто Баутиста Агут (Испания).
Веселы занимает 123 место в рейтинге ATP, хорватский теннисист находится на 24-й позиции.
Дубай (ОАЭ)
Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 794 840 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Иржи Веселы (Чехия, Q) — Марин Чилич (Хорватия) — 6:4, 7:6 (7:3)
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