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Сегодня, 15:26

Веселы победил Чилича и вышел во второй круг турнира в Дубае

Анна Горшкова
Корреспондент

Чешский теннисист Иржи Веселы в первом круге турнира ATP 500 в Дубае обыграл Марина Чилича из Хорватии.

Матч длился 1 час 54 минуты и завершился со счетом 6:4, 7:6 (7:3). Веселы сделал семь эйсов и две двойные ошибки. Чили сделал 17 эйсов и три двойные ошибки.

Во втором круге чех сыграет с победителем пары Артур Риндеркнех (Франция) — Роберто Баутиста Агут (Испания).

Веселы занимает 123 место в рейтинге ATP, хорватский теннисист находится на 24-й позиции.

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 794 840 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Иржи Веселы (Чехия, Q) — Марин Чилич (Хорватия) — 6:4, 7:6 (7:3)

Теннис
Иржи Веселый
Марин Чилич
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