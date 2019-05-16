Вердаско сыграет с Хачановым в третьем круге турнира в Риме

Во втором круге турнира ATP в Риме испанец Фернандо Вердаско оказался сильнее пятого сеяного соревнований австрийца Доминика Тима – 4:6, 6:4, 7:5.
Встреча продолжалась 2 часа 46 минут.
Это четвертая победа 35-летнего Вердаско в четырех матчах с Тимом.
В третьем круге турнира испанец встретится с одиннадцатым сеяным россиянином Кареном Хачановым.
Рим (Италия)
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 5 207 405 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Фернандо Вердаско (Испания) – Доминик Тим (Австрия, 5) – 4:6, 6:4, 7:5
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