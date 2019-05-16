Вердаско сыграет с Хачановым в третьем круге турнира в Риме

Во втором круге турнира ATP в Риме испанец Фернандо Вердаско оказался сильнее пятого сеяного соревнований австрийца Доминика Тима – 4:6, 6:4, 7:5.

Встреча продолжалась 2 часа 46 минут.

Это четвертая победа 35-летнего Вердаско в четырех матчах с Тимом.

В третьем круге турнира испанец встретится с одиннадцатым сеяным россиянином Кареном Хачановым.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 5 207 405 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Фернандо Вердаско (Испания) – Доминик Тим (Австрия, 5) – 4:6, 6:4, 7:5