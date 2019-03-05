Вердаско снялся с турнира в Индиан-Уэллсе

Испанский теннисист Фернандо Вердаско отказался от участия в турнире в Индиан-Уэллс (США), информирует пресс-служба турнира. Его место в основной сетке соревнований займет представитель Латвии Эрнест Гулбис.

В текущем сезоне 35-летний испанец провел 14 матчей и одержал победу в 8. Его последние соревнования - турнир в Дубае (ОАЭ), где Вердаско добрался до второго круга. Там он уступил швейцарскому теннисисту Роджеру Федереру – 3:6, 6:3, 3:6.

Отметим, что теперь россиянин Андрей Рублев стал первым запасным. Он попадет в сетку, если еще кто-то откажется от участия в турнире до 22:00 вторника (в это время стартует квалификация).