Вердаско проиграл в первом круге турнира в Маракеше

Испанский теннисист Фернандо Вердаско завершил выступление на турнире в марокканском Марракеше. В матче первого раунда он уступил соотечественнику Адриану Менендес-Масейрасу – 7:5, 2:6, 2:6.

Во втором круге Менендес-Масейрас встретится с японцем Таро Дэниелем.

Марракеш (Марокко)

Турнир ATP Grand Prix Hassan II

Призовой фонд 524 340 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Адриан Менендес-Масейрас (Испания, Q) – Фернандо Вердаско (Испания, 6) – 5:7, 6:2, 6:2