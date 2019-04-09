Вердаско проиграл в первом круге турнира в Маракеше

Испанский теннисист Фернандо Вердаско завершил выступление на турнире в марокканском Марракеше. В матче первого раунда он уступил соотечественнику Адриану Менендес-Масейрасу – 7:5, 2:6, 2:6.
Во втором круге Менендес-Масейрас встретится с японцем Таро Дэниелем.
Марракеш (Марокко)
Турнир ATP Grand Prix Hassan II
Призовой фонд 524 340 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Адриан Менендес-Масейрас (Испания, Q) – Фернандо Вердаско (Испания, 6) – 5:7, 6:2, 6:2
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