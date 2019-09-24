Вердаско пробился во второй круг турнира в Чэнду

В первом круге турнира в Чэнду Фернандо Вердаско оказался сильнее Алексея Попырина. Испанец переиграл соперника из Австралии в двух сетах — 6:2, 7:5.

Чэнду (Китай)

Турнир ATP Chengdu Open

Призовой фонд 1 096 575 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Фернандо Вердаско (Испания) — Алексей Попырин (Австралия, Q) — 6:2, 7:5

Душан Лайович (Сербия, 5) — Хуан Игнасио Лондеро (Аргентина) — 6:2, 4:6, 6:4

Пабло Карреньо Буста (Испания) — Раду Албот (Молдавия) — 6:3, 6:4