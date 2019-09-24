Вердаско пробился во второй круг турнира в Чэнду
13:54
В первом круге турнира в Чэнду Фернандо Вердаско оказался сильнее Алексея Попырина. Испанец переиграл соперника из Австралии в двух сетах — 6:2, 7:5.
Чэнду (Китай)
Турнир ATP Chengdu Open
Призовой фонд 1 096 575 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Фернандо Вердаско (Испания) — Алексей Попырин (Австралия, Q) — 6:2, 7:5
Душан Лайович (Сербия, 5) — Хуан Игнасио Лондеро (Аргентина) — 6:2, 4:6, 6:4
Пабло Карреньо Буста (Испания) — Раду Албот (Молдавия) — 6:3, 6:4
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