Вердаско обыграл Лондеро во втором раунде турнира в Истборне

Испанский теннисист Фернандо Вердаско обыграл аргентинца Хуана Игнасио Лондеро (6:7 (4:7), 6:3, 7:6 (7:2)) во втором раунде турнира АТР в Истборне (Великобритания). Матч продолжался два часа и 25 минут.

В 1/4 финала Вердаско сыграет с американцем Сэмом Керри.

Истборн (Великобритания)

Турнир ATP Nature Valley International

Призовой фонд 684 080 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Фернандо Вердаско (Испания, 5) - Хуан Игнасио Лондеро (Аргентина, LL) - 6:7 (4:7), 6:3, 7:6 (7:2)

Сэм Керри (США) - Душан Лайович (Сербия, 4) - 6:2, 6:3

Хуберт Хуркач (Польша) - Стив Джонсон (США) - 6:3, 7:6 (8:6)

Тэйлор Фритц (США) - Гвидо Пелья (Аргентина, 1) - 6:4, 3:6, 6:4