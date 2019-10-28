Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Теннис   //    ATP

Вердаско обыграл Чорича и вышел во второй круг турнира в Париже

17:19
Теги:

Испанец Фернандо Вердаско обыграл хорвата Борна Чорича (3:6, 6:4, 6:3) в матче первого круга турнира ATP в Париже (Франция). Продолжительность встречи составила 2 часа.

35-летний Вердаско сыграет во втором круге турнира с немцем Александром Зверевым.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 5 207 405 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Фернандо Вердаско (Испания) — Борна Чорич (Хорватия) — 3:6, 6:4, 6:3

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир