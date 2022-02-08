Вердаско и Кецманович вышли во второй раунд турнира в Буэнос-Айресе

Испанский теннисист Фернандо Вердаско обыграл колумбийца Уго Дельена (6:4, 3:6, 6:1) в первом раунде турнира АТР в Буэнос-Айресе. В другом матче серб Миомир Кецманович победил своего соотечественника Ласло Джере (6:4, 1:6, 6:1) Буэнос-Айрес (Аргентина) Турнир ATP Argentina Open Открытые корты, грунт Одиночный разряд Первый круг Миомир Кецманович (Сербия) — Ласло Джере (Сербия, 8) — 6:4, 1:6, 6:1 Фернандо Вердаско (Испания) — Уго Дельен (Боливия, Q) — 6:4, 3:6, 6:1