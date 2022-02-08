Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 00:16

Вердаско и Кецманович вышли во второй раунд турнира в Буэнос-Айресе

Евгений Петров
Корреспондент

Испанский теннисист Фернандо Вердаско обыграл колумбийца Уго Дельена (6:4, 3:6, 6:1) в первом раунде турнира АТР в Буэнос-Айресе.

В другом матче серб Миомир Кецманович победил своего соотечественника Ласло Джере (6:4, 1:6, 6:1)

Буэнос-Айрес (Аргентина)

Турнир ATP Argentina Open

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Миомир Кецманович (Сербия) — Ласло Джере (Сербия, 8) — 6:4, 1:6, 6:1

Фернандо Вердаско (Испания) — Уго Дельен (Боливия, Q) — 6:4, 3:6, 6:1

0
Читайте также
Канада отказалась играть против России, пока наши не надели маски! Громкий скандал на Олимпиаде
Хотели всех обвесить: что все-таки случилось на трамплине и как сборная России стала серебряным призером там, где ей ничего не светило
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хуркач обыграл Цонга и вышел во второй раунд турнира в Роттердаме

Норри вышел во второй круг турнира в Роттердаме. Следующим соперником может быть Хачанов
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости