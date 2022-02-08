Вердаско и Кецманович вышли во второй раунд турнира в Буэнос-Айресе
Испанский теннисист Фернандо Вердаско обыграл колумбийца Уго Дельена (6:4, 3:6, 6:1) в первом раунде турнира АТР в Буэнос-Айресе.
В другом матче серб Миомир Кецманович победил своего соотечественника Ласло Джере (6:4, 1:6, 6:1)
Буэнос-Айрес (Аргентина)
Турнир ATP Argentina Open
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Миомир Кецманович (Сербия) — Ласло Джере (Сербия, 8) — 6:4, 1:6, 6:1
Фернандо Вердаско (Испания) — Уго Дельен (Боливия, Q) — 6:4, 3:6, 6:1
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