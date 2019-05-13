Вердаско и Чорич пробились во второй круг турнира в Риме

Испанец Фернандо Вердаско вышел в следующий круг турнира ATP в Риме, обыграв в трех сетах британца Кайла Эдмунда – 4:6, 6:4, 6:2.
Встреча продолжалась 2 часа 24 минуты.
В следующем раунде 35-летний Вердаско встретится с пятым сеяным соревнований австрийцем Домиником Тимом.
В других встречах дня хорват Борна Чорич сломил сопротивление Феликса Оже-Альяссима из Канады, серб Ласло Джере обыграл Михаила Кукушкин из Казахстана.
Рим (Италия)
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 5 207 405 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Фернандо Вердаско (Испания) – Кайл Эдмунд (Великобритания) – 4:6, 6:4, 6:2
Борна Чорич (Хорватия, 13) – Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 6:7, 6:3, 6:4
Ласло Джере (Сербия) – Михаил Кукушкин (Казахстан) – 6:3, 6:4