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Великобритания повела у Германии в 1/4 финала Кубка Дэвиса

21:22
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Сборная Великобритании вышла вперед в четвертьфинальном противостоянии с Германией на Кубке Дэвиса — 1:0. Кайл Эдмунд победил Филиппа Кольшрайбера — 6:3, 7:5.

В следующей очной встрече Дэниэл Эванс сыграет с Яном-Леннардом Штруффом.

Кубок Дэвиса Финальный турнир. Плей-офф

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Великобритания — Германия

Кайл Эдмунд — Филипп Кольшрайбер — 6:3, 7:5

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/davis/2019/

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