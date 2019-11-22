Великобритания повела у Германии в 1/4 финала Кубка Дэвиса

Сборная Великобритании вышла вперед в четвертьфинальном противостоянии с Германией на Кубке Дэвиса — 1:0. Кайл Эдмунд победил Филиппа Кольшрайбера — 6:3, 7:5.

В следующей очной встрече Дэниэл Эванс сыграет с Яном-Леннардом Штруффом.

Кубок Дэвиса Финальный турнир. Плей-офф

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Великобритания — Германия

Кайл Эдмунд — Филипп Кольшрайбер — 6:3, 7:5