Великобритания повела у Германии в 1/4 финала Кубка Дэвиса
21:22
Сборная Великобритании вышла вперед в четвертьфинальном противостоянии с Германией на Кубке Дэвиса — 1:0. Кайл Эдмунд победил Филиппа Кольшрайбера — 6:3, 7:5.
В следующей очной встрече Дэниэл Эванс сыграет с Яном-Леннардом Штруффом.
Кубок Дэвиса Финальный турнир. Плей-офф
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Великобритания — Германия
Кайл Эдмунд — Филипп Кольшрайбер — 6:3, 7:5
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