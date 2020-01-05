Великобритания обыграла Бельгию на ATP Cup
15:09
Великобритания вырвала победу у Бельгии в матче группового турнира ATP Cup. Решающей оказалась встреча в парном разряде, к которой команды подошли со счетом 1-1. В парной игре Джейми Маррей и Джо Солсбери победили Сандера Жилле и Йорана Влигена.
У Великобритании в группе C одна победа и одно поражение.
Австралия
ATP Cup
Призовой фонд 15 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Группа C (Сидней)
Бельгия — Великобритания
Сандер Жилле/Йоран Влиген — Джейми Маррей/Джо Солсбери — 3:6, 6:7 (7:9)
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