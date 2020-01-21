Вавринка вышел во второй раунд Australian Open

15-я ракетка мира швейцарец Стэн Вавринка в первом раунде Australian Open обыграл боснийца Дамира Джумхура со счетом 7:5, 6:7, 6:4, 6:4.

Матч длился . Швейцарец сделал 21 эйс, совершил одну двойную ошибку и взял 3 брейк-пойнта из 7. Джумхур подал один раз на вылет, совершил три двойные ошибки и не имел две возможности взять брейк-пойнт.

Во втором раунде Вавринка встретится с победителем пары Миомир Кецманович — Андреас Сеппи.

В другом матче первого раунда американец Майкл Ммох обыграл испанца Пабло Андухара 6:1, 6:4, 6:4.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Стэн Вавринка (Швейцария, 15) — Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) — 7:5, 6:7(4:7), 6:4, 6:4

Майкл Ммох (США, WC) — Пабло Андухар (Испания) — 6:1, 6:4, 6:4