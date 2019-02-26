Швейцарец Стэн Вавринка вышел во второй круг турнира в Акапулько (Мексика), обыграв американца Райана Харрисона со счетом 6:4, 7:6 (8:6). Продолжительность встречи составила 1 час 33 минуты.

За выход в четвертьфинал Вавринка поборется с американцем Стивом Джонсоном.

Акапулько (Мексика)

Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC

Призовой фонд 1 780 060 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Стэн Вавринка (Швейцария) - Райан Харрисон (США, Q) - 6:4, 7:6 (8:6)

Стив Джонсон (США, 7) - Херардо Лопес Вильясенор (Мексика, WC) - 7:5, 7:5

Петер Гойовчик (Германия) - Федерико Гайо (Италия, Q) - 5:7, 6:4, 6:2

Джон Миллмэн (Австралия, 8) - Марсель Гранольерс (Испания, Q) - 6:3, 6:4