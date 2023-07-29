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Сегодня, 00:48

Вавринка вышел в полуфинал турнира в Умаге

Евгений Козинов
Корреспондент
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Стэн Вавринка.
Фото Reuters

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка победил в 1/4 финала турнира в Умаге. В двух сетах он выиграл у испанца Роберто Карбальеса Баэны — 6:4, 7:5.

За выход в финал швейцарец поборется с итальянцем Лоренцо Сонего.

В другом полуфинале сыграют Маттео Арнальди (Италия) и Алексей Попырин (Австралия).

Умаг (Хорватия)

Турнир ATP Plava Laguna Croatia Open Umag

Призовой фонд 562 815 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Стэн Вавринка (Швейцария, 6) — Роберто Карбальес Баэна (Испания, 4) — 6:4, 7:5

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/atp/umag/2023/
Теннис
Стэн Вавринка
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