Вавринка вышел в полуфинал турнира в Умаге
Швейцарский теннисист Стэн Вавринка победил в 1/4 финала турнира в Умаге. В двух сетах он выиграл у испанца Роберто Карбальеса Баэны — 6:4, 7:5.
За выход в финал швейцарец поборется с итальянцем Лоренцо Сонего.
В другом полуфинале сыграют Маттео Арнальди (Италия) и Алексей Попырин (Австралия).
Умаг (Хорватия)
Турнир ATP Plava Laguna Croatia Open Umag
Призовой фонд 562 815 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Стэн Вавринка (Швейцария, 6) — Роберто Карбальес Баэна (Испания, 4) — 6:4, 7:5
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