Вавринка вышел в полуфинал турнира в Умаге

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка победил в 1/4 финала турнира в Умаге. В двух сетах он выиграл у испанца Роберто Карбальеса Баэны — 6:4, 7:5.

За выход в финал швейцарец поборется с итальянцем Лоренцо Сонего.

В другом полуфинале сыграют Маттео Арнальди (Италия) и Алексей Попырин (Австралия).

Умаг (Хорватия)

Турнир ATP Plava Laguna Croatia Open Umag

Призовой фонд 562 815 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Стэн Вавринка (Швейцария, 6) — Роберто Карбальес Баэна (Испания, 4) — 6:4, 7:5