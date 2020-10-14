Вавринка выбил Донского с турнира в Санкт-Петербурге

Швейцарец Стэн Вавринка обыграл россиянина Евгения Донского в матче 2-го круга турнира в Санкт-Петербурге. Пятый номер «посева» одолел соперника в трех сетах — 6:1, 3:6, 6:3.

Соперник Вавринки определится в матче белоруса Ильи Ивашко и канадца Дениса Шаповалова.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир ATP St. Petersburg Open

Призовой фонд 1 243 790 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Стэн Вавринка (Швейцария, 5) — Евгений Донской (Россия, WC) — 6:1, 3:6, 6:3