Вавринка выбил Донского с турнира в Санкт-Петербурге
23:00
Швейцарец Стэн Вавринка обыграл россиянина Евгения Донского в матче 2-го круга турнира в Санкт-Петербурге. Пятый номер «посева» одолел соперника в трех сетах — 6:1, 3:6, 6:3.
Соперник Вавринки определится в матче белоруса Ильи Ивашко и канадца Дениса Шаповалова.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир ATP St. Petersburg Open
Призовой фонд 1 243 790 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Стэн Вавринка (Швейцария, 5) — Евгений Донской (Россия, WC) — 6:1, 3:6, 6:3
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