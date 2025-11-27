Вавринка впервые с 2007 года выступит на турнире АТР-250 в Окленде

Трехкратный чемпион турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Стэн Вавринка примет участие в турнире АТР-250 в Окленде впервые за 18 лет.

«Конечно, у нас в Окленде сыграет Винус Уильямс, а также Гаэль Монфис, который будет защищать свой титул. И теперь мы добавляем в этот список Стэна Вавринку. Это три по-настоящему великих игрока, которые считают, что 40 лет — это лишь юность старости», — приводит слова директора турнира Николаса Ламперина NZSportsWire.

Соревнования в Новой Зеландии пройдут с 6 по 11 января. 40-летний Вавринка — 158-я ракетка мира. Ранее он дважды играл в Окленде — в 2006 году он дошел до полуфинала, в 2007-м выбыл на старте.