Вавринка победил казахстанца Скатова в первом круге турнира в Бухаресте
Швейцарец Стэн Вавринка прошел во второй круг турнира в Бухаресте.
161-я ракетка мира на старте турнира в Румынии победил казахстанца Тимофея Скатова в трех сетах со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 7:6 (7:1). Матч длился 3 часа 16 минут.
Во втором круге Вавринка сыграет с испанцем Педро Мартинесом Портеро.
Бухарест (Румыния)
Турнир ATP Tiriac Open
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Стэн Вавринка (Швейцария, WC) — Тимофей Скатов (Казахстан, Q) — 6:4, 6:7 (5:7), 7:6 (7:1)
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