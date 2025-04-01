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1 апреля 2025, 20:43

Вавринка победил казахстанца Скатова в первом круге турнира в Бухаресте

Руслан Минаев

Швейцарец Стэн Вавринка прошел во второй круг турнира в Бухаресте.

161-я ракетка мира на старте турнира в Румынии победил казахстанца Тимофея Скатова в трех сетах со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 7:6 (7:1). Матч длился 3 часа 16 минут.

Во втором круге Вавринка сыграет с испанцем Педро Мартинесом Портеро.

Бухарест (Румыния)

Турнир ATP Tiriac Open

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Стэн Вавринка (Швейцария, WC) — Тимофей Скатов (Казахстан, Q) — 6:4, 6:7 (5:7), 7:6 (7:1)

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Стэн Вавринка
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