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Вавринка считает, что из-за паузы в сезоне все будут получать травмы

14:09

Швейцарец Стэн Вавринка предположил, каким получится сезон из-за коронавируса. Предполагается, что он возобновится в середине июля.

— У Roland Garros больше шансов состояться, чем у US Open, — цитирует теннисиста Tennis Majors. — Теннисисты слетаются со всего мира, а карантин каждая страна отменяет в свое время. Спортивные соревнования — не дела жизненной важности, поэтому о них все думают в последнюю очередь.

Надеюсь, что к концу сентября до этого дойдет. Это будет значить, что жизнь нормализовалась. Пока что весь мир еще в кризисе. Вероятно, после возобновления сезона все будут получать травмы. После такого перерыва нагрузки очень опасны.

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