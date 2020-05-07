Вавринка считает, что из-за паузы в сезоне все будут получать травмы

Швейцарец Стэн Вавринка предположил, каким получится сезон из-за коронавируса. Предполагается, что он возобновится в середине июля.

— У Roland Garros больше шансов состояться, чем у US Open, — цитирует теннисиста Tennis Majors. — Теннисисты слетаются со всего мира, а карантин каждая страна отменяет в свое время. Спортивные соревнования — не дела жизненной важности, поэтому о них все думают в последнюю очередь.



Надеюсь, что к концу сентября до этого дойдет. Это будет значить, что жизнь нормализовалась. Пока что весь мир еще в кризисе. Вероятно, после возобновления сезона все будут получать травмы. После такого перерыва нагрузки очень опасны.