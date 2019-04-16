Вавринка проиграл Чеккинато во втором круге турнира в Монте-Карло

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка завершил выступление на турнире в Монте-Карло, уступив во втором круге итальянцу Марко Чеккинато – 6:0, 5:7, 3:6. Матч продолжался 1 час 46 минут.
В третьем круге одиннадцатый сеяный соревнований Чеккинато встретится с Гвидо Пелья из Аргентины.
Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters
Призовой фонд 5 207 405 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Марко Чеккинато (Италия, 11) – Стэн Вавринка (Швейцария) – 0:6, 7:5, 6:3
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