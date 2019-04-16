Вавринка проиграл Чеккинато во втором круге турнира в Монте-Карло

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка завершил выступление на турнире в Монте-Карло, уступив во втором круге итальянцу Марко Чеккинато – 6:0, 5:7, 3:6. Матч продолжался 1 час 46 минут.

В третьем круге одиннадцатый сеяный соревнований Чеккинато встретится с Гвидо Пелья из Аргентины.

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 5 207 405 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Марко Чеккинато (Италия, 11) – Стэн Вавринка (Швейцария) – 0:6, 7:5, 6:3