Вавринка: «Медведев играет красиво. Я бы сходил на его матч в качестве зрителя»

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка прокомментировал то, что россиянин Даниил Медведев возглавил рейтинг ATP.

«На мой взгляд, Даниил делает исключительные вещи. Он всегда находит решения, борется за победу на корте. Он может злиться, когда что-то идет не так, но не теряет бойцовского характера.

Он точно способен менять свою игру по ходу матча. Мы видели это во всех самых важных его поединках — как в тех, которые он проигрывал, так и в тех, где побеждал. Я бы пошел посмотреть на такого игрока в качестве зрителя, потому что его теннис кажется мне красивым. Он умеет все и заслуженно стал №1. Я всю карьеру говорю, что рейтинг не врет», — приводит слова Вавринки Tennis Head.

Даниил Медведев стал первой ракеткой мира, сместив на второе место Новака Джоковича. У россиянина на данный момент 8615 очков, у серба 8465 очков.