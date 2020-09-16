Вавринка не смог выйти во второй круг турнира в Риме

Швейцарец Стэн Вавринка в первом круге турнира в Риме уступил итальянцу Лоренцо Музетти со счетом 0:6, 6:7 (2:7).

Встреча продолжалась 1 час 25 минут. 17-я ракетка мира сделал два эйса и не совершил ни одной двойной ошибки.

Во втором круге Музетти сыграет с японцем Кэем Нисикори.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 3 465 045 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Лоренцо Музетти (Италия, Q) — Стэн Вавринка (Швейцария, 10) — 6:0, 7:6 (7:2)