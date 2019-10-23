Швейцарец Стэн Вавринка в первом круге турнира в Базеле (Швейцария) обыграл уругвайца Пабло Куэваса — 6:3, 6:4. В параллельной встрече американец Фрэнсис Тиафо одолел британца Дэниэла Эванса — 6:4, 6:2.

Базель (Швейцария)

Турнир ATP Swiss Indoors Basel

Призовой фонд 2 082 655 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Стэн Вавринка (Швейцария, 7) — Пабло Куэвас (Уругвай) — 6:3, 6:4

Фрэнсис Тиафо (США) — Дэниэл Эванс (Великобритания) — 6:4, 6:2