Вавринка и Тиафо — во втором круге турнира в Базеле
19:46
Швейцарец Стэн Вавринка в первом круге турнира в Базеле (Швейцария) обыграл уругвайца Пабло Куэваса — 6:3, 6:4. В параллельной встрече американец Фрэнсис Тиафо одолел британца Дэниэла Эванса — 6:4, 6:2.
Базель (Швейцария)
Турнир ATP Swiss Indoors Basel
Призовой фонд 2 082 655 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Стэн Вавринка (Швейцария, 7) — Пабло Куэвас (Уругвай) — 6:3, 6:4
Фрэнсис Тиафо (США) — Дэниэл Эванс (Великобритания) — 6:4, 6:2
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