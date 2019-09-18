Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Теннис   //    ATP

Ватутин проиграл Фучовичу на старте турнира в Санкт-Петербурге

16:19

Россиянин Алексей Ватутин в первом круге турнира в Санкт-Петербурге (Россия) проиграл венгру Мартону Фучовичу — 5:7, 1:6. Продолжительность встречи составила 1 час и 28 минут.

Во втором круге Фучович встретится с хорватом Борной Чоричем.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир ATP St. Petersburg Open

Призовой фонд 1 180 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Мартон Фучович (Венгрия) — Алексей Ватутин (Россия, Q) — 7:5, 6:1

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир