Ватутин проиграл Фучовичу на старте турнира в Санкт-Петербурге
16:19
Россиянин Алексей Ватутин в первом круге турнира в Санкт-Петербурге (Россия) проиграл венгру Мартону Фучовичу — 5:7, 1:6. Продолжительность встречи составила 1 час и 28 минут.
Во втором круге Фучович встретится с хорватом Борной Чоричем.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир ATP St. Petersburg Open
Призовой фонд 1 180 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Мартон Фучович (Венгрия) — Алексей Ватутин (Россия, Q) — 7:5, 6:1