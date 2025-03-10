349-я ракетка мира Ватануки выбил Тиафо в третьем круге «мастерса» в Индиан-Уэллсе
Американец Фрэнсис Тиафо выбыл из турнира серии ATP 1000 в Индиан-Уэллсе.
В третьем круге 17-я ракетка мира уступил японцу Есукэ Ватануки со счетом 4:6, 6:7 (6:8). Матч длился 1 час 54 минуты.
Соперником 349-й ракетки мира в четвертом круге станет Таллон Грикспур (Нидерланды).
Индиан-Уэллс (США)
Турнир ATP BNP Paribas Open
Призовой фонд 9 693 540 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Есукэ Ватануки (Япония, Q) — Фрэнсис Тиафо (США, 16) — 6:4, 7:6 (8:6)
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