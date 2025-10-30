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Вашеро стал четвертьфиналистом «мастерса» в Париже, монегаск войдет в топ-30 рейтинга ATP

Руслан Минаев

Монегаск Валентин Вашеро вышел в четвертьфинал турнира серии ATP 1000 в Париже.

В третьем круге 40-я ракетка мира победил британца Кэмерона Норри (31-я ракетка мира) со счетом 7:6 (7:4), 6:4. Матч длился 1 час 38 минут.

Вашеро за выход в полуфинал встретится с победителем матча Феликс Оже-Альяссим (Канада, 9) — Даниэль Альтмайер (Германия).

Вашеро, который ранее в октябре выиграл «мастерс» в Шанхае, поднялся на 30-е место в лайв-рейтинге ATP.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 6 128 940 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Валентин Вашеро (Монако, WC) — Кэмерон Норри (Великобритания) — 7:6 (7:4), 6:4

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