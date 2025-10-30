Вашеро стал четвертьфиналистом «мастерса» в Париже, монегаск войдет в топ-30 рейтинга ATP
Монегаск Валентин Вашеро вышел в четвертьфинал турнира серии ATP 1000 в Париже.
В третьем круге 40-я ракетка мира победил британца Кэмерона Норри (31-я ракетка мира) со счетом 7:6 (7:4), 6:4. Матч длился 1 час 38 минут.
Вашеро за выход в полуфинал встретится с победителем матча Феликс Оже-Альяссим (Канада, 9) — Даниэль Альтмайер (Германия).
Вашеро, который ранее в октябре выиграл «мастерс» в Шанхае, поднялся на 30-е место в лайв-рейтинге ATP.
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 6 128 940 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Валентин Вашеро (Монако, WC) — Кэмерон Норри (Великобритания) — 7:6 (7:4), 6:4
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