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Вашек Поспишил: «Не каждый день побеждаешь игрока калибра Медведева»

09:50
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Канадец Вашек Поспишил прокомментировал сенсационную победу над россиянином Даниилом Медведевым на старте турнира в Роттердаме (Голландия). Североамериканец — 104-я ракетка мира, Даниил — 5-я.

— Не каждый день ты побеждаешь игрока его калибра, — приводит слова канадца пресс-служба турнира. — Я был аутсайдером и мог играть свободно. Матч мог бы сложиться иначе, когда было три брейк-пойнта при счете 4: 4 в первом сете. Хорошая подача удержала меня в этой встрече. После первого сета сосредоточился, знаю, что многим соперникам не нравится моя подача и игра у сетки. Все работало. Идеальный матч.

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