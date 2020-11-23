Депутат Госдумы РФ Николай Валуев в своем Instagram высказался по поводу победы Даниила Медведева на Итоговом чемпионате ATP.

22 ноября Медведев в финале Итогового чемпионата ATP обыграл Доменика Тима (4:6, 7:6 (7:2), 6:4) и стал вторым россиянином выигравшим этот турнир.

«Хочу всех нас поздравить с долгожданной победой Даниила Медведева. Более пяти лет ждали и дождались! Просто молодец! Россиянин Даниил Медведев стал победителем итогового турнира серии ATP в Лондоне. Ранее Медведев выиграл все матчи группового этапа, в том числе против первой ракетки мира Новака Джоковича. В полуфинале ему противостоял Рафаэль Надаль — и матч выдался крайне непростым. Медведев был на грани вылета с турнира, но всё-таки вышел в финал. В параллельной встрече играли Джокович с Тимом — и победа австрийца, казалось, принесёт лёгкую победу в финале для Даниила. Как бы не так. Финал вышел для россиянина самой упорной из всех игр в столице Великобритании. И пусть по итогу Медведев всё же победил, но по ходу матча за Даниила часто было страшно — настолько хорош был Тим.

Медведев считался фаворитом этого матча. Он очень уверенно обыграл сначала Новака Джоковича, а потом и Рафаэля Надаля. Джокович с Надалем считались до старта финального турнира, пожалуй, главными претендентами на общую победу. И успех Даниила во встречах с ними говорил о хорошей форме Медведева и его настрое на турнир. И в итоге сработало!» — написал Валуев.