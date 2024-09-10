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Допинг

Сегодня, 17:15

ВАДА запросило дополнительную информацию по делу Синнера

Алина Савинова
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Янник Синнер.
Фото Reuters

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) запросило дополнительную информацию по делу первой ракетки мира итальянца Янника Синнера.

«ВАДА все еще изучает полученную от ITIA документацию по делу Синнера, чтобы решить, стоит ли подавать апелляцию. Срок истекает через 21 день с момента получения документации, поступившей на прошлой неделе», — приводит Corriere della Sera слова пресс-секретаря организации Джеймса Фицджеральда.

Ранее сообщалось, что ВАДА не будет оспаривать оправдательное решение по делу итальянского теннисиста.

Янник Синнер. «Надеюсь, ни одному игроку не придется пройти через это». Синнер продолжает оправдываться

В августе стало известно, что Синнер весной сдал два положительных теста на анаболический стероид клостебол. 23-летний спортсмен доказал, что принял допинг непреднамеренно, и был оправдан. По словам Синнера, запрещенное вещество попало в его организм в результате заражения от члена команды. Фитнес-тренер итальянца купил спрей для лечения порезов, содержащий клостебол, а физиотерапевт им воспользовался, чтобы залечить свою рану на руке. Позже он без перчаток делал массаж Синнеру.

После скандала с допингом первая ракетка мира уволил тренера и физиотерапевта.

Теннис
Янник Синнер
ВАДА
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