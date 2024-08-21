ВАДА допускает пересмотр решения по допинговому делу Синнера

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) допускает возможность подачи апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение не дисквалифицировать Янника Синнера за два положительных допинг-теста в марте 2024 года.

Ранее независимый трибунал постановил, что вещество попало в организм теннисиста через анаболик, который купил его фитнес-тренер, а физиотерапевт Синнера использовал для лечения пореза на его пальце. Отмечается, что врач лечил спортсмена без перчаток.

Несмотря на оправдание по делу о допинге, Синнер лишится призовых и рейтинговых очков за турнир серии «мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), который проходил с 6 по 17 марта.