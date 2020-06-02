В «ВТБ Кубке Кремля» отреагировали на сохранение COVID-госпиталя в «Крылатском»

В пресс-службе «ВТБ Кубка Кремля» заявили о намерении провести турнир в 2020 году, несмотря на то, что спортивную арену «Крылатское» оборудовали под Covid-госпиталь и продлили срок нахождения там лечебного учреждения до конца года.

— Турнир никто не отменял и мы ждем совета директоров ATP и WTA, который пройдет в конце июля и решит судьбу всех турниров. Помимо арены в Крылатском, есть и другие спортивные сооружения, которые мы можем рассматривать в качестве площадки для проведения. Где именно пройдет турнир и все другие детали станут известны после совета директоров ATP и WTA, — заявили «СЭ» в пресс-службе «Кубка Кремля».

В 2019 году турнир впервые прошел в спортивном комплексе «Крылатское», после того как был закрыт СК «Олимпийский». В 2020 году «Кубок Кремля» планируется провести c 19 по 25 октября.