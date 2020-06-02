Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Теннис   //    ATP

В «ВТБ Кубке Кремля» отреагировали на сохранение COVID-госпиталя в «Крылатском»

17:20
Светлана Кузнецова на «Кубке Кремля». Фото Reuters
Светлана Кузнецова на «Кубке Кремля». Фото Reuters

В пресс-службе «ВТБ Кубка Кремля» заявили о намерении провести турнир в 2020 году, несмотря на то, что спортивную арену «Крылатское» оборудовали под Covid-госпиталь и продлили срок нахождения там лечебного учреждения до конца года.

— Турнир никто не отменял и мы ждем совета директоров ATP и WTA, который пройдет в конце июля и решит судьбу всех турниров. Помимо арены в Крылатском, есть и другие спортивные сооружения, которые мы можем рассматривать в качестве площадки для проведения. Где именно пройдет турнир и все другие детали станут известны после совета директоров ATP и WTA, — заявили «СЭ» в пресс-службе «Кубка Кремля».

В 2019 году турнир впервые прошел в спортивном комплексе «Крылатское», после того как был закрыт СК «Олимпийский». В 2020 году «Кубок Кремля» планируется провести c 19 по 25 октября.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир