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Допинг

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В ВАДА планируют изменить регламент после допинг-скандалов Синнера и Свентек

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Янник Синнер.
Фото Reuters

Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) одобрил изменения в регламент организации на заседании, которое состоялось 5 декабря, сообщает Ubitennis.

По информации источника, изменения связаны с допинг-скандалами с итальянцем Янником Синнером и полькой Игой Свентек. Сообщается, что дело касается случаев «непредсказумого допинга», когда спортсмены непреднамеренно употребляли запрещенные вещества.

Кроме того, возможно появление минимального порогового значения концентрации запрещенных веществ в организме, которое не будет считаться положительным допинг-тестом.

28 ноября сообщалось, что польская теннисистка Ига Свентек сдала положительный допинг-тест. В организме польки обнаружили триметазидин. По официальной версии, источником вещества послужило загрязненное лекарство. В результате было вынесено решение об отсутствии существенной вины или халатности спортсменки.

За несколько месяцев до этого стало известно, что итальянец Янник Синнер весной сдал два положительных теста на анаболический стероид клостебол. 23-летний спортсмен был оправдан по делу о нарушении антидопиговых правил. Он доказал, что вещество попало в его организм после массажа, который физиотерапевт по неосторожности сделал ему без перчаток.

Ига Свентек
Янник Синнер
ВАДА
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