Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
ATP

5 мая, 14:35

В Риме прошла жеребьевка «мастерса», где сыграют Рублев, Медведев, Синнер

Камила Абдурахманова
корреспондент

На турнире категории ATP-1000 в Риме (Италия) выступят российские теннисисты Даниил Медведев («сеяный» под 10-м номером), Андрей Рублев (16-й), Карен Хачанов (23-й) и Роман Сафиуллин. После трехмесячной дисквалификации за допинг на корт вернется первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

Спортсмены, получившие номер «посева», начнут турнир со второго круга, пропустив первый.

Жеребьевка «мастерса» в Риме.
Фото Скриншот с жеребьевки
Жеребьевка «мастерса» в Риме.
Фото Скриншот с жеребьевки
Жеребьевка «мастерса» в Риме.
Фото Скриншот с жеребьевки
Жеребьевка «мастерса» в Риме.
Фото Скриншот с жеребьевки

Турнир «мастерс» в Риме пройдет с 7 по 18 мая. Действующий чемпион — немецкий теннисист Александр Зверев, который в прошлогоднем финале обыграл чилийца Николаса Харри.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Андрей Рублев
Даниил Медведев
Карен Хачанов
Роман Сафиуллин
Янник Синнер
Читайте также
Москалькова заявила о росте числа обращений россиян из Прибалтики
Военный ВС России Чукча рассказал про хитрость бойцов при освобождении Даниловки
Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
Гимнастки из РФ успешно выступили на турнире «Кубок «Небесная грация» в Пекине
Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей
Популярное видео
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Медведев и Рублев против Синнера, Алькараса и других
Оже-Альяссим победил Зверева и вышел в полуфинал Итогового турнира ATP
Синнер — о матче с де Минауром: «Мне нужно быть очень осторожным, ему нечего терять»
Синнер — о победе над Шелтоном: «Когда он мощно подает, ты мало что можешь сделать»
Алькарас — о том, что завершит сезон в статусе первой ракетки мира: «Это очень много значит для меня»
Алькарас стал самым молодым теннисистом после Джоковича с 70 победами в сезоне
Алькарас победил Музетти на Итоговом турнире ATP
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • rusfеd 2.0

    Судьба не дает Андрюхе оклематься: Фонсека - потенциально уже во втором круге

    05.05.2025

    • Завершилась дисквалификация первой ракетки мира Синнера

    Синнер — о турнире в Риме: «Я здесь, чтобы посмотреть, на каком уровне играю»

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости