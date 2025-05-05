В Риме прошла жеребьевка «мастерса», где сыграют Рублев, Медведев, Синнер
На турнире категории ATP-1000 в Риме (Италия) выступят российские теннисисты Даниил Медведев («сеяный» под 10-м номером), Андрей Рублев (16-й), Карен Хачанов (23-й) и Роман Сафиуллин. После трехмесячной дисквалификации за допинг на корт вернется первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.
Спортсмены, получившие номер «посева», начнут турнир со второго круга, пропустив первый.
Жеребьевка «мастерса» в Риме.
Фото Скриншот с жеребьевки
Турнир «мастерс» в Риме пройдет с 7 по 18 мая. Действующий чемпион — немецкий теннисист Александр Зверев, который в прошлогоднем финале обыграл чилийца Николаса Харри.
