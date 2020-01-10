«В половине стран я был бы первой ракеткой». Рублев раскритиковал формат АТР Cup

Российский теннисист Андрей Рублев раскритиковал формат нового командного турнира АТР Cup, который проходит в Австралии. Спортсмен остался недоволен тем, что в соревнованиях могут участвовать только два игрока страны с лучшим рейтингом.

— Думаю, им нужно что-то изменить, потому что так нечестно, — цитирует Рублева Tennis Head. — Некоторые ребята в рейтинге идут в девятой сотне или занимают 1000-ю строчку, и они могут заработать очки.

В половине стран я был бы первой ракеткой и во всех точно входил бы в топ-2. Но в итоге я не могу играть, потому что не попадаю в число ведущих игроков. Не думаю, что это только мое мнение.