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В начале мая пройдет выставочный турнир в Германии

09:33
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В Германии пройдет выставочный турнир Tennis Point Exhibition, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, турнир пройдет с 1 по 4 мая. В нем примут участие восемь теннисистов, в том числе немец Дастин Браун, занимающий 239-е место в рейтинге ATP. Все 32 матча пройдут без зрителей, на корте будут только игроки и судья на вышке.

Трансляция пройдет при помощи системы PlaySight, которая работает без оператора.

Ослабление влияния пандемии коронавируса в Германии позволило возобновить теннис в трех из 16 землях Германии с 20 апреля.

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